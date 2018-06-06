اعتصام أمام "مجلس النقباء" في الأردن تأكيدا على تمسك المحتجين بمطالبهم

أعلن رئيس "مجلس النقباء"، في الأردن علي العبوس، أن قطاعات واسعة ملتزمة بشكل كبير بالإضراب، الذي دعت إليه النقابات المهنية صباح اليوم الأربعاء.

ودعت النقابات المهنية إلى الاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل ونظام الخدمة المدنية، ومن بين هذه القطاعات المستشفيات الحكومية.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن العبوس، أن مسألة دخول نقباء في حكومة الرزاز الجديدة لا تزال مجرد أحاديث في الإعلام، مضيفا أنه وحسب معلوماته، لم يتم التواصل مع أي نقابي بهذا الخصوص ولم يطرح هذا الموضوع للنقاش داخل مجلس النقباء.

هذا وتجمع المئات أمام مقر "مجلس النقباء" تعبيرا عن تمسكهم بمطالبهم. وبدأ الإضراب في التاسعة صباحا ومن المقرر أن ينتهي في الثانية ظهرا.

وكانت النقابات العمالية وجمعيات وهيئات منضوية تحت مظلة التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية، قد أعلنت رفضها المشاركة في الإضراب العام اليوم، والذي تمسكت به النقابات المهنية.

المصدر: الغد الأردني