على وقع الاحتجاجات.. قائد الجيش الأردني يلتقي "قادة الصنوف" من مستوى قائد كتيبة فأعلى

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، في الكلية العسكرية الملكية صباح الثلاثاء، قادة من مختلف المستويات والصنوف من مستوى قائد كتيبة فأعلى.

وشدد الفريق الركن فريحات على ضرورة الاستمرار ببقاء القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية واليقظة والحذر، مؤكدا أن الظروف المحيطة والتحديات ومجمل ما يجري داخليا وخارجيا يتطلب مزيدا من الحذر والوعي وتوقع الاحتمالات كافة.

إقرأ المزيد

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة: "علينا أن ندرك أن بلدنا مستهدف ما يستدعي من الجميع تفويت الفرصة على كل المتربصين بأمن الأردن واستقراره ليكون دائما محط ثقة الجميع ويحظى بالمصداقية في التعامل مع كافة الدول والمنظمات الدولية".

وأشار المسؤول العسكري الأردني إلى ضرورة إطلاع الجنود من خلال القادة على مجمل ما يجري داخليا وخارجيا ليكونوا على إحاطة تامة بمجمل التحديات والتطورات والمتغيرات في الإقليم والعالم.

وبين الفريق الركن فريحات أهمية دور القادة في الميدان وعلى مختلف المستويات وضرورة إيلاء مرؤوسيهم كل العناية والمتابعة والتعليم والتأهيل والتوعية ووضعهم بصورة الحقائق حتى لا يكونوا رهينة لما تتعامل به وسائل الإعلام وما تتناقله شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام أردنية