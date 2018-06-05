 
مباشر
عاجل
نتنياهو: يجب وقف النشاط الإيراني في المنطقة ويجب عليها مغادرة سوريا ومنع نقل أسلحتها إلى سوريا

رئيس الوزراء الأردني الجديد: الله يقدرنا على الحِمل

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء الأردني الجديد: الله يقدرنا على الحِمل
Reuters / Muhammad Hamed
رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kbw1

قال رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز في أول تغريدة له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون جنديا مخلصا للوطن وخدمة أبنائه.

وكتب الرزاز على تويتر: "تشرفت بثقة سيدنا وسأكون إن شاء الله جنديا مخلصا لهذا الوطن وخدمة أبنائه، لكي نصل معا إلى ما فيه خير أردننا، وذلك عبر الحوار بين الجميع، والله يقدرنا على الحمل".

وكلف العاهل الأردني عبدالله الثاني رسميا، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي استقالت يوم الاثنين.

وفي وقت سابق من الاثنين، قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، استقالة حكومته، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وبالرغم من استقالة الحكومة، وتولي الرزاز دفة تشكيل حكومة جديدة، إلا أن الاحتجاجات في الأردن تواصلت خاصة في عمان ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة "الدوار الرابع" حيث مقر الرئاسة حضورا أمنيا كثيفا.

وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، في استمرار لاحتجاجات بدأت الأربعاء الماضي.

واتسع نطاق الاحتجاجات، في اليومين الأخيرين بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع ضريبة الدخل، والسياسيات الاقتصادية للحكومة.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام أردنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بينما يعقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا مع ماكرون تظاهرات حاشدة ضد زيارته إلى فرنسا