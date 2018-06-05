رئيس الوزراء الأردني الجديد: الله يقدرنا على الحِمل

قال رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز في أول تغريدة له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون جنديا مخلصا للوطن وخدمة أبنائه.

وكتب الرزاز على تويتر: "تشرفت بثقة سيدنا وسأكون إن شاء الله جنديا مخلصا لهذا الوطن وخدمة أبنائه، لكي نصل معا إلى ما فيه خير أردننا، وذلك عبر الحوار بين الجميع، والله يقدرنا على الحمل".

تشرفت بثقة سيدنا وسأكون إن شاء الله جندياً مخلصاً لهذا الوطن وخدمة أبنائه، لكي نصل معاً إلى ما فيه خير أردننا وذلك عبر الحوار بين الجميع، والله يقدرنا على الحمل. — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) 5 июня 2018 г.

وكلف العاهل الأردني عبدالله الثاني رسميا، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي استقالت يوم الاثنين.

وفي وقت سابق من الاثنين، قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، استقالة حكومته، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وبالرغم من استقالة الحكومة، وتولي الرزاز دفة تشكيل حكومة جديدة، إلا أن الاحتجاجات في الأردن تواصلت خاصة في عمان ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة "الدوار الرابع" حيث مقر الرئاسة حضورا أمنيا كثيفا.

وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، في استمرار لاحتجاجات بدأت الأربعاء الماضي.

واتسع نطاق الاحتجاجات، في اليومين الأخيرين بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع ضريبة الدخل، والسياسيات الاقتصادية للحكومة.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام أردنية