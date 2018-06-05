العبادي يدعو تركيا إلى احترام سيادة العراق

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا إلى احترام سيادة بلده في نهجها تجاه المسلحين الأكراد.

وجاءت هذه التصريحات على لسان رئيس الحكومة العراقية، أثناء مؤتمر صحفي أسبوعي عقده اليوم، في وقت تشهد فيه المناطق الشمالية من البلاد عمليات عسكرية تركية ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني".

كما أعرب العبادي عن استغرابه من قرار أنقرة البدء بملء سد إليسو الذي أنشئ على منبع نهر دجلة في الأراضي التركية في اللحظة الراهنة.

وأوضح العبادي أن الحكومة التركية تعمدت هذا التوقيت في ملء السد بغض النظر عن المطالب العراقية، وتابع أن الموضوع سياسي وانتخابي، حيث تسعى أنقرة إلى استغلال السد كورقة لكسب أصوات المزارعين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 24 الشهر الجاري.

وتطرق رئيس الحكومة إلى أزمة المياه التي يواجهها العراق، لا سيما نتيجة للقرار التركي بخصوص السد، قائلا ليس هناك نقص في مياه الشرب،والمشكلة تكمن في تخصيص مياه الري.

وأكد العبادي أن حكومة بغداد لا تزال على اتصال مع أنقرة وطهران من أجل حسم ملف المياه.

وأما أزمة الكهرباء التي تشهدها بعض المحافظات العراقية، فقال العبادي إن إنتاج الطاقة الكهربائية في تصاعد مستمر، متعهدا بتلبية متطلبات المواطنين قريبا.

المصدر: رويترز + السومرية