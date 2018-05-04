قتيل و60 مصابا بحادث تصادم قطارين في تونس

قتل شخص وأصيب 60 آخرون، أمس الخميس، في تونس نتيجة تصادم قطارين في ولاية بنعروس.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها بأن الحادث وقع على مستوى قنطرة سيدي رزيق مقرين في ولاية بنعروس، حيث اصطدم قطاران لنقل المسافرين بالأحواز الجنوبية للعاصمة تونس ببعضهما البعض، أثناء مرورهما على نفس السكة الحديدية.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر، في حصيلة أولية، عن حالة وفاة واحدة داخل غرفة قيادة أحد القطارين، وتعرض 60 شخصا إلى إصابات مختلفة.

المصدر: وزارة الداخلية التونسية