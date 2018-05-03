حقيقة مقتل قائدي طائرة "سو–30" التي تحطمت في سوريا

تساءل نائب القائد العام السابق للقوات الجوية الروسية، الجنرال نيكولاي أنتوشكين، عن سبب عدم قفز طياري مقاتلة "سو-30 CM " التي تحطمت في سوريا صباح اليوم بالمظلة والنجاة بنفسيهما؟.

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وقال في تصريح لوكالة نوفوستي، لدى توقف محركات الطائرة بعد اختراق الطيور لها، كان على الطيارين المبادرة فورا للقفز بالمظلة والنجاة بنفسيهما، أمّا وانهما لم يفعلا، فإن على لجنة خاصة متخصصة أن تبحث في هذا الأمر.

واعتبر الجنرال أنتوشكين أن "مثل هذه الحالات نادرة، وعادة ما يلاحظ الطيارون الطيور ويرونها ويعملون على تجنب الاصطدام بها. ووفقا لقواعد الطيران، إذا توقف المحرك لأي سبب، فإن على الطيّار القفز بالمظلة فورا، ولا أعرف لماذا لم لم ينفذ طيارا مقاتلة سو-30 CM هذه القواعد في هذه الحالة، خاصة وأن هذه الطائرات يمكن القفز منها بالمظلة حتى وهي جاثمة على الأرض، لذلك ينبغي لجنة خاصة أن تجيب عن ذلك".

وفي معرض حديثه عن سبل تجنب دخول أجسام غريبة إلى محطة الطاقة الخاصة بالطائرة، أوضح الجنرال أنه في مرحلة التحليق، يتم وضع شبكات خاصة على المحركات، مما يمنع الحجارة والطيور وغيرها من الدخول إليها، ولكن عند الإقلاع، تتم إزالتها، لأنه في هذه المرحلة تحتاج الطائرة إلى سحب هواء قوي.

وتحطمت صباح هذا اليوم مقاتلة -سو 30 أس أم روسية بعد إقلاعها من مطار حميميم في سوريا، وأسفر الحادث عن مقتل طياريها، ووفقا للتقارير الأولية من الموقع، يمكن أن يكون سبب تحطم الطائرة ارتطام طائر في المحرك.

وأكدت الإدارة العسكرية الروسية أن الطائرة لم تتعرض لإطلاق نار من الأرض.

ومقاتلة "سو 30 أس أم" هي أحدث تعديل لـ Su-30 الأساسية، وهي ثنائية المناورة، وقد تم الانتهاء منها وفقا لمتطلبات وزارة الدفاع للتسلح، وزودت بأحدث أنظمة الرادار والاتصالات بالإضافة إلى معدات أخرى متطورة.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس