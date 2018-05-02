مجلس التعاون الخليجي يتضامن مع المغرب ضد إيران

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه الكامل والثابت مع المغرب، ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات، تعزز سيادته ووحدة أراضيه والحفاظ على أمنه واستقراره.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، عن "تأييده لإعلان المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران"، مشددا على موقف دول المجلس في إدانتها للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمغرب.

وأشار إلى أن ما تقوم به إيران عن "طريق تقديم الدعم والمساندة وتدريب لعناصر ما يسمى بجماعة البوليساريو عبر ميلشيا حزب الله يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية".

وقررت المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بحجة دعم طهران لجبهة البوليساريو عبر حزب الله اللبناني، وتضامن معها أغلب دول الخليج العربي كالسعودية والبحرين والإمارات وقطر.

المصدر: واس