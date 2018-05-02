الجزائر تستدعي سفير المغرب على خلفية تصريحات وزير خارجيته
AFP FAROUK BATICHE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k6mk
أعربت السلطات الجزائرية عن رفضها لتصريحات أدلى بها وزير الشؤون الخارجية المغربي بمناسبة الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإيران.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف إن "سفير المملكة المغربية استقبل اليوم من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الذي أعرب له عن رفض السلطات الجزائرية للتصريحات التي لا أساس لها من الصحة، والتي أقحمت الجزائر بشكل غير مباشر في القضية".
واتهم المغرب، في وقت سابق، سفير إيران في الجزائر بالتورط في تدريب على حرب العصابات في المدن، والإشراف على تسليم أسلحة إلى جبهة البوليساريو.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)