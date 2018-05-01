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دول الخليج تشيد بقرار المغرب قطع علاقاته مع إيران

أخبار العالم العربي

دول الخليج تشيد بقرار المغرب قطع علاقاته مع إيران
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أعربت البحرين والإمارات عن دعمهما لقرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وأكد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، عبر "تويتر" أن بلاده "تقف مع المغرب وتؤيد بقوة "قراره الصائب" بقطع العلاقات مع إيران.

فيما غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بأنه يؤيد رفض المغرب "التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز" بأن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بحجة دعم طهران لجبهة البوليساريو عبر حزب الله اللبناني.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا

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