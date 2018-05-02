الإمارات تعلن رسميا موقفها من قطع العلاقات المغربية الإيرانية

أعلنت الإمارات تضامنها مع المملكة المغربية في "الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها"، وذلك بعد إعلان الرباط قطع علاقاتها بطهران.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته الأربعاء: "الإمارات تدين بشدة تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى جماعة "البوليساريو" بهدف زعزعة أمن المغرب، وتؤكد وقوفها إلى جانب المغرب في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية".

#الإمارات تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.#وامhttps://t.co/DnxM3iUdHJ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ٢ مايو ٢٠١٨

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وشددت على "وقوفها مع المملكة المغربية الشقيقة صفا واحدا في إجراءاتها تجاه هذه التدخلات الواضحة وتؤكد على موقفها التاريخي والمبدئي المؤيد لوحدة التراب المغربي".

‏وجاء بيان الخارجية الإماراتية، إثر إعلان المغرب الثلاثاء قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، وعزمه إغلاق سفارته في طهران، وطرد السفير الإيراني من الرباط، ردا على "تعاون طهران مع "جبهة البوليساريو" بوساطة "حزب الله"، لاستهداف أمن المغرب ومصالحه العليا".

المصدر: "وام"