المغرب يعلن عزمه قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران

أفادت وكالة "رويترز" بأن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بحجة دعم طهران لجبهة البوليساريو.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تصريحه بأن بلاده ستغلق سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران، كما ستطرد السفير الإيراني من الرباط.

من جهته نقل موقع "هسبريس" الإخباري المغربي عن بوريطة تصريحا قال فيه، "لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران".

وتابع بوريطة، وفق الموقع، أن السفير المغربي غادر إيران اليوم، متابعا "سأستقبل القائم بالإعمال بسفارة إيران خلال 30 دقيقة من أجل مطالبته مغادرة التراب الوطني حالا".

وأوضح أن هذا القرار هو رد على ما وصفه بـ "التورط الإيراني الواضح من خلال حزب الله في التحالف مع البوليساريو لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا للمملكة".

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإيراني على الخطوة المغربية.

المصدر: رويترز