وزير الخارجية المغربي يكشف كيف وأين درب حزب الله قيادات البوليساريو

كشف وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن السبب وراء قطع علاقات بلاده مع إيران وطرد سفيرها من الرباط.

ونقل موقع "هسبريس" المغربي الإخباري عن بوريطة قوله إن "مدربين عسكريين تابعين لحزب الله سافروا إلى تندوف (في الجزائر) لتأهيل قيادات من جبهة البوليساريو الانفصالية في هذا الشهر على استخدام صواريخ أرض-جو (SAM-9) والصواريخ المضادة للطائرات (STRELLA)".

ونفى بوريطة أن يكون قرار قطع العلاقات مع إيران مرتبطا بالأوضاع في سوريا أو الشرق الأوسط بشكل عام، موضحا أن القرار يخضع لمصالح ثنائية.

وتابع أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران في 2014، لاقى استياء من بعض الحلفاء الرئيسيين للمغرب.

وشدد على أنه عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية للمملكة وبأمن وسلامة مواطنيها، فلا يمكن للمغرب إلا أن يتخذ "قرارات حازمة وواضحة"، حسب قوله.

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المصدر: هسبريس