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"حزب الله" يرد على اتهامت المغرب بدعم البوليساريو

أخبار العالم العربي

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نفى "​حزب الله​" اللبناني، في بيان له، الاتهامات التي وجهها لها وزير الخارجية ​المغربية بدعم وتدريب جبهة البوليساريو.

وجاء في بيان الحزب أنه "من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أميركية وإسرائيلية وسعودية لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة".

ورأى الحزب أنه كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن "حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع ​إيران"​، التي "وقفت وتقف إلى جانب ​القضية الفلسطينية​ وتساندها بكل قوة بدل اختراع هذه الحجج الواهية"، وفق البيان.

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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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