ملاحظات إياد علاوي على الانتخابات العراقية

أكد زعيم ائتلاف "الوطنية" العراقي إياد علاوي، على أن اللهاث من قبل الجميع نحو المجلس النيابي ومن ثم الوصول إلى مراكز السلطة، يؤدي إلى ضعف العملية السياسية.

وقال علاوي في مقابلة خاصة مع قناة RT، إن "هناك جانب سلبي في عملية إدراج أكثر من 7 آلاف مرشح وقائمة في الانتخابات النيابية المقبلة.. فهناك انشطارات في الأحزاب السياسية والائتلافات، وأسبابها متعددة، ومن سلبياتها التراشق الذي يحصل الآن بين المرشحين".

وأضاف، "من أهم ما لاحظته، بشكل شخصي أن المواطن العراقي لم يعد مهتما بالانتخابات".

وأشار علاوي إلى أن قائمته ركزت في اختيار مرشحيها على الدماء الجديدة والشابة وممن يؤمن بالمشروع الوطني، والذي يقوم على مبدأ المواطنة السليمة، والتي تستند بدورها على العدل والمساواة وسيادة القانون، حسب تعبيره.

واستنكر زعيم ائتلاف "الوطنية"، تدخل البعض في الشؤون الداخلية للعراق، وقال: "علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني، صرح من بغداد أنه لن يسمح لللبراليين والعلمانيين بالوصل إلى مجلس النواب.. عدم اعتراض الحكومة التنفيذية على مثل هكذا تدخلات يعتبر أمرا خطيرا يمس السيادة الوطنية".

وأضاف، "من جانبنا أصدرنا بيان شجب، كوننا نشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، إلا أن الأمر يجب أن يصدر من السلطات التنفيذية، فهي صاحبة القرار".

وشدد علاوي على أن التحالفات الطائفية بدأت تتكسر وتتناقض مع بعضها البعض، معتبرا الأمر من الإيجابيات.

وعبر زعيم ائتلاف الوطنية عن حذره الشديد من المستقبل، وقال "بعض الأمور لم تأت بحسب سياقاتها الصحيحة.. هذا الأمر غير سليم".

المصدر: RT