الجزائر.. الاتحاد العام للعمال يدعو بوتفليقة للترشح لفترة خامسة

دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو أكبر اتحاد عمالي في البلاد، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لفترة رئاسة خامسة.

وأعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمام تجمع يضم ألفي عامل، أنه سيقدم الطلب لوزير الداخلية ليسلمه للرئيس.

يذكر أن الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة ستنتهي في النصف الأول من العام المقبل 2019، والذي قد يشهد الانتخابات القادمة.

ويتولى بوتفليقة (81 عاما) رئاسة البلاد منذ العام 1999، ونادرا ما يظهر في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013 ويتنقل على كرسي متحرك.

المصدر: رويترز