رئيس قبرص يضحك السيسي (فيديو)

عبّر الرئيس القبرصى نيقوس أناستاسيادس، عن بالغ ترحيبه بمبادرة "العودة للجذور" التي أطلقتها مصر تكريما لأبناء الجاليات الأجنبية الذين عاشوا على أراضيها.

وقال أناستاسيادس خلال مراسم "العودة للجذور" التي حضرها إلى جانب الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، واليوناني بروكوبيس بافلوبولوس: "لقد زرت مصر 8 أو 9 مرات، وقريبا سأصبح مصريا أو قبرصيا مغتربا في مصر".

وأعرب أناستاسيادس عن شكره للسيسي على الحفاوة والجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث، وأضاف: "أشكر الصديق عبد الفتاح السيسي، وأشعر بالفخر بأن ألتقي مواطنينا في مدينة الإسكندرية التاريخية".

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وأشار إلى أن اليونان وقبرص تساهمان بأكبر قدر ممكن في ترسيخ الهوية الوطنية والثقافية، والحفاظ عليها، وتابع: "مصر تحتفظ بروابط تاريخية سواء مع قبرص أو اليونان، وقد برز بين أبناء الجالية القبرصية الكثير من العلماء والأدباء ورجال الدين والمتبرعين والمحسنين، كما أن المغتربين ساهموا في تنمية روابط الصداقة بين شعوبنا، وأشكر مصر على المحبة والدعم الذي تشعر به الجالية القبرصية فيها".

تهدف مبادرة "العودة للجذور" إلى إحياء السياحة التاريخية للجاليات اليونانية والقبرصية التي عاشت في مصر، وتنظيم زيارات اليونانيين والقبارصة إلى المناطق التي عاشوا فيها على الأراضي المصرية.

المصدر: وكالات