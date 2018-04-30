مصر تتجاهل الاعتراض التركي وتعزز روابطها النفطية مع قبرص

قال وزير البترول المصري طارق الملا الأحد إن بلاده تسعى إلى توقيع اتفاق مع قبرص اليونانية لربط حقل "أفروديت" للغاز بها.

وذكر الملا في كلمة أمام غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة أن بلاده تريد ربط خط أنابيب حقل "أفروديت" القبرصي في البحر المتوسط بمنشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر، مؤكدا أن ثمة تفاهما مشتركا بين البلدين للعمل على إنجاز اتفاق بهذا الشأن في أسرع وقت.

يذكر أن حقل "أفروديت" القبرضي وحقل "ظهر" المصري جاءا ثمرة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق البحر المتوسط وقعها البلدان عام 2013، وهي اتفاقية ترفضها تركيا قانونيا.

من جاب آخر ذكر وزير البترول المصري أن القاهرة تستعد لجولة عروض في المناطق البحرية غير المستكشفة غربي دلتا النيل حتى حدود ليبيا.

وأضاف الوزير أن مصر قد تدعو أيضا الشركات إلى تقديم عروض للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية العام.

وتشهد قضية ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط تصعيدا على أكثر من جهة مؤخرا مع الحديث عن إمكانية وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز في المنطقة، إذ تبادلت السلطات في لبنان وإسرائيل بيانات شديدة اللهجة حول ملكية منطقة عرضتها بيروت للاستثمار مؤخرا.

المصدر: وكالات