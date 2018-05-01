بومبيو: أدلة إسرائيل حول برنامج إيران النووي دامغة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تعتبر الوثائق التي قدمتها إسرائيل دليلا موثوقا على وجود برنامج سري لتطوير أسلحة نووية في إيران.

وقال بومبيو: "اطلعت شخصيا على العديد من الملفات الإيرانية. قام موظفونا في مجال منع الانتشار النووي والاستخبارات بتحليل وترجمة عشرات الآلاف من الصفحات باللغة الفارسية، وسيستغرق التحليل عدة أشهر ونحن نعتبر الوثائق التي رأيناها موثوقة".

وأضاف بومبيو: " تبين من الوثائق أن طهران سعت منذ عدة سنوات لتطوير أسلحة نووية وأنظمة لإطلاق الصواريخ.. لقد أخفت إيران أرشيفا نوويا ضخما عن العالم وعن الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ولفت بومبيو إلى أنه سيناقش مع الشركاء الأوروبيين الصفقة النووية مع إيران على ضوء المعلومات المتعلقة بوجود برنامج سري لتطوير الأسلحة النووية لدى طهران.

وكان البيت الأبيض اعتبر أن المعلومات التي ذكرتها إسرائيل "تتوافق مع ما عرفته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة وهو أن لدى إيران برنامجا سريا كاملا لتطوير أسلحة نووية وأنها حاولت ولكن فشلت في إخفائه عن العالم وعن شعبها".

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ويرى البيت الأبيض أن المعلومات التي أعلنتها إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني توفر "تفاصيل جديدة ومقنعة" بشأن جهود إيران في صنع أسلحة نووية يمكن إطلاقها بصواريخ، وأشار إلى أنه يدرس بعناية المعلومات التي أعلنتها إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، عقد أمس مؤتمرا صحفيا كشف فيه عما ادعى أنها وثائق سرية حصلت عليها إسرائيل تحتوي على معلومات كثيرة عن البرنامج النووي الإيراني تثبت مواصلة طهران لبرنامجها النووي.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله