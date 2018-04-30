حريق في المنطقة الخضراء ببغداد

تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو قالوا أنها لحريق في المنطقة الخضراء وسط بغداد اندلع عصر الاثنين.

وأفاد مصدر في شرطة العاصمة بغداد، أن حريقا اندلع قرب السفارة الأمريكية في منطقة الخضراء وسط بغداد، مبينا أن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق.

نشوب حريق قرب مجمع السفارة الامريكية داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.



نشب حريقا في منظومة لتوليد الكهرباء قرب مجمع السفارة الأمريكية في بغداد

و ذكر مركز الاعلام الامني، في بيان ان فرق الدفاع... https://t.co/QlquUOnSgc — أثير الشرع (@atheer_alshara) ٣٠ أبريل ٢٠١٨

وشوهد عمود دخان ضخم يرتفع من المنطقة المحصنة وسط العاصمة.

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المصدر: السومرية نيوز