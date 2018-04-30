 
مباشر
عاجل
التحالف الدولي يعلن إنهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد "داعش" في العراق

حريق في المنطقة الخضراء ببغداد

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k6cr

تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو قالوا أنها لحريق في المنطقة الخضراء وسط بغداد اندلع عصر الاثنين.

وأفاد مصدر في شرطة العاصمة بغداد، أن حريقا اندلع قرب السفارة الأمريكية في منطقة الخضراء وسط بغداد، مبينا أن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق.

وشوهد عمود دخان ضخم يرتفع من المنطقة المحصنة وسط العاصمة.

alsumaria.tv
عمود دخان يرتفع من المنطقة الخضراء ببغداد
alsumaria.tv
عمود دخان يرتفع من المنطقة الخضراء ببغداد

المصدر: السومرية نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة