الأسد لبروجردي: الدول المعادية انتقلت إلى مرحلة العدوان المباشر

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن تصعيد العدوان على سوريا يدل على أن الدول المعادية لبلاده انتقلت إلى مرحلة العدوان المباشر ضدها.

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وقال الرئيس السوري خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي اليوم الاثنين: "المنطقة عموما تعيش مرحلة إعادة رسم كل الخارطة الدولية.. وما نشهده من تصعيد للعدوان على سوريا وانتقال الدول المعادية إلى مرحلة العدوان المباشر بعد الفشل الذريع الذي مني به عملاؤها وأدواتها، لن يزيد السوريين إلا تصميما على القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله والتمسك بسيادتهم وحقهم في رسم مستقبلهم بأنفسهم".

من جهته، جدد بروجردي التأكيد على دعم إيران لسوريا، مضيفا أن طهران ستواصل مساعيها الهادفة إلى حل سياسي يقرره السوريون ويحفظ وحدة وسيادة سوريا.

واعتبر بروجردي أن "مشروع الولايات المتحدة وحلفائها وأدواتها في المنطقة، قد هزم في سوريا وأن فشل العدوان الثلاثي الأخير يؤكد صلابة ومنعة محور المقاومة ومحاربة الإرهاب".

المصدر: سانا

إينا أسالخانوفا