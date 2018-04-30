بروجردي: وجود مستشارينا في سوريا أحبط مخططات واشنطن لتقسيمها

اعتبر علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، أن وجود مستشاري بلاده العسكريين في سوريا ساهم في "إحباط الحسابات الأمريكية الرامية لتقسيم سوريا".

وقال بروجردي لوكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الاثنين: "مستشارونا العسكريون قدموا إلى سوريا بطلب من الحكومة السورية، وسيبقون هناك حتى القضاء التام على التنظيمات الإرهابية وتحرير كافة المناطق السورية منها".

وأضاف: "العدوان الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا، يهدف إلي حماية الإرهاب وتعزيز روحية القوات الإرهابية المهزومة المدعومة من قبل تلك الدول"، مشيرا إلى أن "واشنطن عبر عملياتها العسكرية العقيمة تحاول إعادة ماء الوجه الذي فقدته خلال السنوات السبع منذ بدء الأزمة السورية، ونحن ندين بشدة هذه الاعتداءات".

كما دان العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا وقال: "الكيان الإسرائيلي الغاصب كشف ومن خلال هذا الهجوم، بأنه كيان معتد ويجب مواجهته".

إقرأ المزيد

وشدد على أن "الحكومة السورية تبسط قدرتها وسيادتها على كل الأراضي السورية، والشعب السوري بدأ يعود تدريجيا إلى المناطق المحررة وإلى نمط حياته العادي".

ووصل بروجردي مساء الأحد إلى دمشق على رأس وفد برلماني والتقى الرئيس السوري بشار الأسد وبحثا التطورات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالشأن السوري، وفقا لما ذكرته وكالة "فارس".

المصدر: "إرنا"