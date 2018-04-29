اغتيال مسؤول من الحشد الشعبي في بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، مقتل مدير المديرية المالية للهيئة، قاسم الزبيدي، متأثرا بجروح أصابته أثناء محاولة اغتياله في العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن "مدير المديرية المالية قاسم الزبيدي توفي، مساء اليوم (الأحد)، إثر جراح أصيب بها بعد تعرضه، عصر اليوم لمحاولة اغتيال بواسطة طلق ناري في العاصمة بغداد".

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وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت، عصر اليوم الأحد، عن إصابة المسؤول، أثناء محاولة اغتياله.

المصدر: السومرية نيوز