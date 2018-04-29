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العراق.. مقتل مرشح عن "دولة القانون"

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العراق.. مقتل مرشح عن
Reuters Goran Tomasevic
قوات الأمن العراقي - أرشيف
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أفاد مصدر أمني في بغداد، بأن مرشحا عن ائتلاف "دولة القانون" الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، قتل في نزاع عشائري شمالي العاصمة.

وقال المصدر: إن "نزاعا عشائريا اندلع في منطقة المشتل شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل مرشح للانتخابات البرلمانية عن "دولة القانون" يدعى نجم الحسناوي".

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المرشح عن دولة القانون نجم الحسناوي

وحسب المصدر، فإن "الحسناوي الذي يقطن في منطقة شارع فلسطين، كان في زيارة إلى منزل عائلته الكائن في منطقة المشتل، وأثناء تواجده هناك نشب نزاع عشائري تبعه إطلاق نار، ما تسبب بمقتله".

وهذا هو الحادث الثاني الذي يسقط فيه أحد مرشح انتخابي، بعد مقتل مرشح ينتمي لتيار "الحكمة" الذي يرأسه عمار الحكيم، بحادث سير في محافظة واسط مطلع الشهر الجاري.

يشار إلى أن العديد من المحافظات العراقية تشهد بين فترة وأخرى نزاعات عشائرية بين قبيلتين أو أكثر، تتطور في بعض الحالات إلى مواجهة مسلحة.

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المصدر: السومرية نيوز

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