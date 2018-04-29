ترامب: على دول الشرق الأوسط الثرية أن تدفع!

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أغنى دول الشرق الأوسط على دعم الجهود الأمريكية في المنطقة، زاعما أن بلاده انتصرت على "داعش"، فيما تتجاهل تلك الدول دفع ما عليها.

وقال ترامب أمام مناصريه في ولاية ميشيغان: "تخيلوا أننا أنفقنا 7 مليارات من الدولارات في الشرق الأوسط مقابل لا شيء. وبالفعل قضينا على داعش ولا يوجد جيش مثل جيشنا، فيما يقول لنا بعض أغنى دول العالم، آسفين، إننا متعبين ولا نريد الدفع".

وأضاف: "سنجعلهم ينفقون وسينفقون"، مشيرا إلى أنهم يتقلبون في المال بحيث يحتارون في كيفية إنفاقه.

الرئيس الاميركي دونالد ترمب في كلمة امام أنصاره في ميشيغان: أبلغت بعض أغنى دول العالم بدفع تكاليف القضاء على #داعش. pic.twitter.com/2HanU3EUiO — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) April 29, 2018

وكان ترمب قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير لواشنطن الأسبوع الماضي، إن بعض الدول في الشرق الأوسط "لن تصمد أسبوعا دون الحماية الأمريكية". وطالبها بدعم الجهود الأمريكية في سوريا بالمال والأفراد.

المصدر: CNN

إينا أسالخانوفا