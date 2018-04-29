ليبيا .. حفتر يزور غرفة عمليات تحرير درنة

أفادت مصادر إعلامية ليبية بأن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وصل صباح اليوم الأحد إلي القاعدة الجوية العسكرية بالأبرق الواقعة 70 كيلومتر غربي مدينة درنة الليبية.

ووفقا لمصادر عسكرية ليبية، فإن زيارة حفتر تعتبر أول نشاط له على رأس قيادة الجيش بعد عودته من رحلة علاج الخميس الماضي، في إطار الاطلاع علي آخر المستجدات العسكرية في غرفة عمليات "عمر المختار" والخاصة بمعركة تحرير مدينة درنة من قبضة "مجلس شورى مجاهدي درنة" أحد الأذرع التابعة لتنظيم "القاعدة".

وكان حفتر قد وصل قبل 3 أيام إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي قادما من القاهرة، بعد رحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس استمرت نحو أسبوعين.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

علي الخطايبة