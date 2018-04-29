مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه، أن قواته قتلت 3 شبان فلسطينيين واعتقلت شابا آخر بزعم محاولتهم اجتياز السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي على صفحته في "تويتر": "حاول شابان اجتياز السياج الحدودي جنوب القطاع، وقامت قوة عسكرية بإطلاق النار عليهما، ما أدى إلى مقتل أحدهما واعتقال الآخر".

#عاجل حادث ثاني جنوب قطاع #غزة: قبل قليل اجتاز مخربان السياج الامني جنوب قطاع غزة حيث قاما بإلقاء عبوات ناسفة باتجاه دورية عسكرية التي ردت بإطلاق نار باتجاه المخربيْن الذيْن قتلا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

وأضاف أدرعي أن الشاب الثاني نقل إلى مركز أمني للتحقيق معه ومعرفة تفاصيل أكثر.

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#عاجل قبل قليل تم رصد مخربيْن يحاولان التسلل الى داخل #إسرائيل والمساس بالسياج الأمني جنوب قطاع #غزة. لقد أطلقت قوة عسكرية النار عليهما. الحديث يدور عن مقتل أحد المخربيْن بينما تم إلقاء القبض على الثاني ونقله للتحقيق — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات من الجيش الإسرائيلي قتلت شابين آخرين بزعم إلقاء قنابل يدوية محلية الصنع على الجنود الإسرائيليين بالقرب من السياج الحدودي.

المصدر: وكالات