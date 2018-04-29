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مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة

أخبار العالم العربي

مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة
AFP
عناصر من الجيش الإسرائيلي على حدود غزة - أرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه، أن قواته قتلت 3 شبان فلسطينيين واعتقلت شابا آخر بزعم محاولتهم اجتياز السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي على صفحته في "تويتر": "حاول شابان اجتياز السياج الحدودي جنوب القطاع، وقامت قوة عسكرية بإطلاق النار عليهما، ما أدى إلى مقتل أحدهما واعتقال الآخر".

وأضاف أدرعي أن الشاب الثاني نقل إلى مركز أمني للتحقيق معه ومعرفة تفاصيل أكثر.

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من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات من الجيش الإسرائيلي قتلت شابين آخرين بزعم إلقاء قنابل يدوية محلية الصنع على الجنود الإسرائيليين بالقرب من السياج الحدودي.

المصدر: وكالات

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