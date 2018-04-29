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الجيش السوري و"قسد" .. كرّ وفرّ على قرى شرقي الفرات

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نقلت "سانا" عن مصدر عسكري، أن وحدات الجيش استعادت السيطرة على أربع قرى هي الجنينة والجيعة وشمرة الحصان وحويقة المعيشية، شرقي الفرات بعد أن كانت تخضع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وذكر موقع "دير الزور 24" أن الجيش السوري شن صباح اليوم الأحد هجوما على مناطق سيطرة قوات "قسد" في ريف دير الزور الغربي، وتمكن خلاله من السيطرة على عدة قرى.

وأشار الموقع إلى أن تلك المنطقة لا تزال تشهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، مع استقدام "قسد" تعزيزات عسكرية إليها مدعومة بطيران التحالف الدولي، الذي استهدف النقاط التي دخلها الجيش بعدد من الغارات، وأن "قسد" تمكنت من استعادة السيطرة على بلدة الجيعة ومنطقة العليان في هجوم معاكس.

من جانبها أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بيانا اتهمت فيه الجيش السوري بالزحف على ريف دير الزور الغربي، مستغلا انشغالها بالاستعداد لتحرير الجيب المتبقي في دير الزور من تنظيم "داعش".

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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