أبو الغيط يكشف عن تقارير مسربة لتبادل أراض مع مصر (فيديو)

كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن وجود مساع سابقة تكررت على مدار 4 سنوات، لتبادل أراض مع مصر.

وقال أبو الغيط في كلمة ألقاها على هامش ندوة للجيش المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هناك بعض الأوهام التي صدرت ابتداء من 2003 وصولا إلى 2006، وكنت شاهدا على ذلك عندما كنت وزيرا للخارجية، يقولون اجعلونا نتبادل معكم الأراضي".

وأضاف: "وبكثير من السخرية كنا نتلقَّى هذه التقارير المسربة عن الرغبة في تبادل أراض مع مصر، ولا أقول عروضا".

وتابع: "سوف تبقى سيناء أرضا مصرية لكل أبناء مصر".

المصدر: صحف مصرية"