أبو الغيط يكشف عن تقارير مسربة لتبادل أراض مع مصر (فيديو)
Reuters Sergei Karpukhin
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كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن وجود مساع سابقة تكررت على مدار 4 سنوات، لتبادل أراض مع مصر.
وقال أبو الغيط في كلمة ألقاها على هامش ندوة للجيش المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هناك بعض الأوهام التي صدرت ابتداء من 2003 وصولا إلى 2006، وكنت شاهدا على ذلك عندما كنت وزيرا للخارجية، يقولون اجعلونا نتبادل معكم الأراضي".
وأضاف: "وبكثير من السخرية كنا نتلقَّى هذه التقارير المسربة عن الرغبة في تبادل أراض مع مصر، ولا أقول عروضا".
وتابع: "سوف تبقى سيناء أرضا مصرية لكل أبناء مصر".
المصدر: صحف مصرية"
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