مقتل سعودي بشظايا صواريخ الحوثيين في جازان

أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم السبت، مقتل مواطن سعودي نتيجة لسقوط شظايا صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة جازان السعودية.

وكتب الدفاع المدني على "تويتر": "تلقى قسم محافظة صامطة التابعة لإمارة جازان بلاغا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية ونتج عنها وفاة مواطن وتضرر منزلين و3 مركبات".

باشر مدني #صامطه بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية ونتج عنها وفاة مواطن وتضرر منزلين وثلاث مركبات . pic.twitter.com/tr7saxcVoE — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

وأفاد مراسلنا في صنعاء بأن طائرات التحالف العربي استهدفت مبنى مركز الدم في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في العاصمة صنعاء وألحقت به أضرارا مادية جسيمة.

ونقل مراسلنا عن مصدر أمني يمني، تأكيده إصابة 6 مدنيين ومقتل آخر في غارات لطيران التحالف على منازل في حي الأمن السياسي في منطقة شملان، ومحيط ميدان السبعين.

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وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض 4 صواريخ أطلقها الحوثيون من الأراضي اليمنية نحو مدينة جازان.

واتهم المالكي الحوثيين بالتعمد في "استهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان" بالصواريخ التي تم اعتراضها صباح اليوم.

وأشار إلى أن "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الجماعة" بقدرات نوعية.

المصدر: وكالات