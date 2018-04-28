الدفاعات السعودية تعترض 4 صواريخ للحوثيين فوق جازان

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت اليوم السبت، 4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة جازان السعودية.

تدمير 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان Via @sabqorg#عاجلhttps://t.co/PxLc3wvqWb — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

#جازان_الان

فوق بيتنا 😭😭

الحمدلله تم اعتراض مايقارب ستة الى سبعة صواريخ معادية ،والله يرد كيدهم في نحرهم pic.twitter.com/TRNxBkujrc — علي الرصيدي (@ali__zd6) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

وأعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن "القوات الصاروخية الحوثية أطلقت 8 صواريخ باليستية من نوع "بدر1" على أهداف اقتصادية وحيوية في منطقة جازان" السعودية.

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ولم يرد أي تعليق على هذه الأنباء من التحالف العربي، الذي لم يشر كذلك إلى عدد الصواريخ التي تم اعتراضها حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت في رصد وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مدينة جازان.

المصدر: وكالات