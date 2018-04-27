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السعودية تعترض صاروخا حوثيا فوق جازان

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السعودية تعترض صاروخا حوثيا فوق جازان
Reuters
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ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة جازان السعودية.

ولفتت إلى أن الدفاعات الجوية استهدفت الصاروخ الباليستي ونجحت في تدميره، وإسقاطه دون وقوع ضرر أو إصابات.

ولم يصدر أي تعليق على الموضوع من قبل الحوثيين حتى الآن.

المصدر: الإخبارية

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