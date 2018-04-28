جاويش أوغلو: لقاء موسكو هام لاتخاذ خطوات جديدة للاستقرار في سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن لقاء موسكو مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، هام لاتخاذ خطوات جديدة في التسوية السورية.

وأضاف مولود جاويش أوغلو، خلال لقائه مع نظيره الروسي اليوم: "بفضل اللقاءات الدورية بين وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا، حققنا تقدما جديا في قضية تسوية الأزمة السورية. ولقاؤنا اليوم يعتبر أيضا مهما لتحديد الخطوات اللاحقة التي يمكن اتخاذها في سياق التسوية السورية".

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين