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لافروف: الضربة الثلاثية لسوريا انتهاك للقانون الدولي وألحقت ضررا كبيرا بآفاق التسوية في البلاد

جاويش أوغلو: لقاء موسكو هام لاتخاذ خطوات جديدة للاستقرار في سوريا

أخبار العالم العربي

جاويش أوغلو: لقاء موسكو هام لاتخاذ خطوات جديدة للاستقرار في سوريا
Sputnik
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قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن لقاء موسكو مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، هام لاتخاذ خطوات جديدة في التسوية السورية.

وأضاف مولود جاويش أوغلو، خلال لقائه مع نظيره الروسي اليوم: "بفضل اللقاءات الدورية بين وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا، حققنا تقدما جديا في قضية تسوية الأزمة السورية. ولقاؤنا اليوم يعتبر أيضا مهما لتحديد الخطوات اللاحقة التي يمكن اتخاذها في سياق التسوية السورية".

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وزراء الخارجية، التركي مولود جاويش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف (أرشيف) زاخاروفا: مباحثات بين لافروف وظريف وجاويش أوغلو السبت المقبل

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

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