صحيفة سعودية: مقتل قيادات حوثية بصنعاء في سلسلة غارات للتحالف

أفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية بمقتل قيادات حوثية بعد استهداف تجمعات ومواقع عسكرية في مدينة صنعاء.

وذكرت الصحيفة السعودية أنها علمت بسقوط "عددٍ من القيادات الحوثية في سلسلة الغارات التي شنتها قوات التحالف العربي اليوم، استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية في صنعاء".

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وأوضحت "سبق" في هذا الصدد أن "قوات التحالف شنت أكثر من 10 غارات عنيفة على مواقع الحوثيين في مقر وزارة الداخلية بمنطقة الحصبة ودار الرئاسة بمنطقة السبعين، وفي محيط مطار صنعاء وتبة الأمن السياسي".

ولم توضح الصحيفة هوية أو مستوى القيادات الذين تحدثت عن مصرعهم في تلك الغارات.

يذكر أن طيران التحالف كان قتل رئيس المجلس الأعلى التابع للحوثيين خلال غارة استهدفت موكبه الخميس قبل الماضي في محافظة الحديدة.

وكان الصماد قد هدد السعودية مؤخرا بما أسماه عاما باليستيا بعد إطلاق قوات الحوثيين عدة صواريخ على العاصمة الرياض.

المصدر: سبق

محمد الطاهر