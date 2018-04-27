غارات كثيفة للتحالف على صنعاء عشية تشييع الصماد

أفاد مراسلنا في اليمن، أن انفجارات عنيفة دوت في العاصمة صنعاء خلال غارات نفذها سلاح الجو التابع لمقاتلات التحالف العربي، وعشية تشييع القيادي الحوثي صالح الصماد.

وأشارت مصادر إعلامية، بأن الطيران قصف وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في منطقة الحصبة، شمالي صنعاء، كما استهدف أيضا معسكر قوات النجدة.

ووفقا للمصادر، استهدفت غارة أخرى مواقع لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في "دار الرئاسة"، جنوبي العاصمة، وغارتين كلية الطيران ومعسكر النقل الثقيل في شارع الستين الجنوبي.

وقال شهود عيان: "أن طيران التحالف يحلق بشكل كثيف وغير مسبوق مع فتح حاجز الصوت في سماء العاصمة".

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يأتي هذا بالتزامن مع تجهيزات غير مسبوقة للحوثيين لتشييع رئيس المجلس السياسي السابق صالح الصماد، والذي أعلن عن إقامة مراسيم تشييعه غدا السبت في صنعاء.

وشدد مجلس الدفاع الوطني التابع لقوات الحوثيين خلال اجتماع عقده "حالة الاستنفار ورفع الجاهزية إلى الحالة القصوى".

المصدر: وكالات