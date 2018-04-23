مجلس دفاع الحوثيين يعلن "حالة الاستنفار ورفع الجاهزية إلى الحالة القصوى" بعد مقتل الصماد

أعلن مجلس الدفاع الوطني التابع لقوات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء حالة استنفار أمني عام على خلفية مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد.

إقرأ المزيد

وقال مجلس الدفاع الوطني في بيان إنه "عقد اجتماعا استثنائيا عصر اليوم وقف خلاله على آخر المستجدات في الساحة اليمنية".

وأضاف: "بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الرئيس الشهيد صالح الصماد واستمع المجلس لقرار المجلس السياسي الأعلى باختيار الأخ مهدي محمد حسين المشاط رئيسا للمجلس السياسي الأعلى للدورة القادمة وذلك حسب اللائحة الداخلية للمجلس السياسي الأعلى".

وأعلن المجلس خلال الاجتماع "حالة الاستنفار ورفع الجاهزية إلى الحالة القصوى"، وأكد، حسب البيان، أن "اليمن اليوم أكثر قوة وصمودا وثباتا في مواجهة العدوان وأن جرائم العدوان وآخرها اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد ستنال الرد الرادع".

المصدر: وسائل إعلام يمنية

رفعت سليمان