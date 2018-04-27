إيران تستأنف رحلاتها إلى أربيل في شمالي العراق

استؤنفت اليوم الجمعة الرحلات الجوية بین العاصمة الإیرانیة طهران ومدینة أربیل في إقليم كردستان العراق بعد توقف دام 6 أشهر.

وأشاد مدير مكتب العلاقات كردستان العراق مع إيران عبدالله صالح، في تصريح لوكالة "إرنا"، بالعلاقات العريقة بين الجانبين، موجها الشكر والتقدير لحكومة طهران ووساطتها بين بغداد وأربيل لإلغاء حظر رحلات الطيران الدولية إلى مطارات الإقليم.

ونوه صالح إلى أن "تأخر الرحلات الجوية الدولية حدث بسبب أعياد النوروز"، وقال، إن "الرحلات الجوية لشركة (ماهان) استؤنفت اليوم، وهو الأمر الذي حظي بترحيب أهالي إقليم كردستان العراق، لأن الكثيرين منهم يزورون إيران للعلاج ولقاء الأقارب".

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واعتبر المسؤول الكردي استئناف الرحلات خطوة مهمة في سياق تنمية العلاقات الاقتصادية بين الإقليم وإيران.

واتخذت الحكومة العراقية سلسلة إجراءات من ضمنها حظر جميع رحلات الطيران الدولية إلى مطارات الإقليم، عقب إجراء سلطات الإقليم استفتاء على الانفصال عن العراق العام الماضي.

المصدر: إرنا