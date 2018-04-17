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إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى أربيل في غضون أيام

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إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى أربيل في غضون أيام
AFP SAFIN HAMED
مطار أربيل الدولي
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أعلن القنصل العام الإيراني في مدينة أربيل العراقية مرتضى عبادي استئناف الرحلات الجوية بين طهران وأربيل اعتبارا من الـ27 من أبريل الجاري.

ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن القنصل العام قوله إن "الرحلات من طهران إلى أربيل، والمعلقة بقرار من بغداد، تقرر استئنافها اعتبارا من 27 أبريل".

وأوضح أنه ستكون هناك رحلتان كل أسبوع يومي الثلاثاء والجمعة، وسيزداد عدد الرحلات في وقت لاحق.

أما بخصوص استئناف الرحلات بين طهران والسليمانية، فأكد عبادي أن هناك اتفاقا مبدئيا على ذلك، وأن الشركات والجهات المعنية تعمل على تنسيق الشؤون التقنية، وسيتم الإعلان عن استئناف الرحلات في هذه الوجهة فور إتمام الإجراءات اللازمة.

يذكر، أن السلطات الاتحادية العراقية كانت قد أعلنت تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق على خلفية تأزم العلاقات بين بغداد وأربيل بسبب الاستفتاء حول انفصال كردستان العراق في سبتمبر الماضي.

المصدر: "إسنا"

أنطون زوييف

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