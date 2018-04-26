مقتل قيادي من "القاعدة" في اليمن

أكد مصدر في محافظة شبوة اليمنية لوكالة "نوفوستي" الروسية، تصفية قيادي في تنظيم "القاعدة" الإرهابي بقذيفة أطلقت صوبه من طائرة تحكم عن بعد.

ونقلت الوكالة الروسية عن المصدر قوله: "نتوقع أن الطائرة بدون طيار التي قتلت القيادي في القاعدة ويدعى ناصر حسين البوبكري، هي أمريكية الصنع".

وأضاف: "عملية الاستهداف تمت عندما كان البوبكري موجودا في وادي رفد بالقرب من بلدية السعيد في جنوب شرق اليمن"، مشيرا إلى أن البوبكري يعتبر" واحدا من أشهر قيادي القاعدة في المحافظة".

المصدر: "نوفوستي"

علي الخطايبة