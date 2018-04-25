آل ثاني ردا على الجبير: الكارثة في سوريا مسؤوليتنا الجماعية كمجتمع دولي!

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن الأزمة في سوريا تعد مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، داعيا إلى بذل جهود لإيجاد حل سياسي لأزمتها.

وغرد آل ثاني على صفحته في تويتر، بشأن الوضع في سوريا: "باتت الكارثة الإنسانية الأسوأ التي يشهدها العالم، هي مسؤوليتنا الجماعية كمجتمع دولي أن نعمل من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، وإيجاد حل سياسي هناك.

#سوريا باتت الكارثة الإنسانية الأسوأ التي يشهدها العالم، هي مسؤوليتنا الجماعية كمجتمع دولي أن نعمل من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، و إيجاد حل سياسي. pic.twitter.com/Zdp7jdkq03 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) April 25, 2018

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وأرفق آل ثاني مع تغريدته صورة للمشاركين في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يمثل فيه بلاده، يظهر فيها نظيره السعودي.

وجاءت تغريدة الوزير القطري ردا على تصريحات نظيره السعودي، عادل الجبير، الذي قال، يوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية: ".. يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، وأن تقوم بإرسال قواتها إلى هناك".

وتحدث الجبير تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال، الثلاثاء، إن على الدول الثرية بالشرق الأوسط أن تتكفل بالمصاريف الكبيرة التي تنفقها الولايات المتحدة لحمايتها. وأكد كذلك أن إدارته تسعى لاستبدال الجنود الأمريكيين في المنطقة بجنود تلك الدول الثرية.

وشارك في المؤتمر الذي انطلق الثلاثاء واختتم اليوم الأربعاء ممثلون عن 85 دولة ومنظمة دولية.

المصدر: تويتر + وكالات

قدري يوسف