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الجبير: على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا

أخبار العالم العربي

الجبير: على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا
AFP GIUSEPPE CACACE
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
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صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأنه على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا.

وقال الجبير تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها".

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وأضاف الجبير أنه لو قامت الولايات المتحدة بسحب حمايتها المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر، فإن "النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).

هذا، وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا ماكرون بواشنطن أنه على الدول الثرية بالشرق الأوسط أن تتكفل بالمصاريف الكبيرة التي تنفقها الولايات المتحدة لحمايتها. وأكد كذلك أن إدارته تسعى لاستبدال الجنود الأمريكيين في المنطقة بجنود تلك الدول الثرية.

المصدر: واس

أنطون زوييف

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