هولندا ترفع حظر السفر إلى تونس بعد 3 سنوات من هجمات سوسة

أعلنت السلطات الهولندية اليوم الأربعاء، رفع قيود السفر لرعاياها المتجهين إلى تونس بعد ثلاث سنوات من هجمات سوسة.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب اللقاء الذي جمع الوزير الأول الهولندي مارك روته، برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذي يزور هولندا حاليا.

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وقال الوزير الهولندي، إن القرار يأتي في ظل استقرار الوضع الأمني في تونس وجهودها الفعالة في مكافحة الإرهاب.

وبهذا القرار تكون هولندا قد حذت حذو غالبية الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا، في رفع حظر السفر إلى تونس بعد هجمات دامية في 2015، استهدفت متحف باردو ونزل إمبريال في سوسة مخلفة 59 قتيلا من السياح.

ويتوقع أن يشهد عدد السياح الهولنديين هذا العام ارتفاعا، مقارنة بعام 2017، حيث لم يتخط عددهم 11 ألفا.

وأفادت رئاسة الحكومة في بيان لها بأن البلدين وقعا الأربعاء، مذكرة إعلان نوايا تشمل التعاون في مجالات الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف والفلاحة.

وتوجد في تونس 83 شركة هولندية تعمل بصفة خاصة في قطاعات النسيج والطاقة بطاقة تشغيل تبلغ قرابة 14 ألف فرصة عمل.

المصدر: د ب أ