وسائل إعلام للحوثيين: ضربة جوية للتحالف قرب تظاهرة منددة بقتل صالح الصماد

ذكرت وسائل إعلام اليمنية التابعة للحوثيين أن التحالف العربي بقيادة السعودية شن غارة على موقع في مدينة الحديدة قرب ساحة العروض خلال خروج متظاهرين منددين بقتل صالح الصماد منها.

وأوضح مراسل "RT" في اليمن أن الضربة الجوية للتحالف استهدفت مطارا مجاورا لمنصة التظاهرة.

وخرجت الأربعاء حشود كبيرة في مدينة الحديدة في تظاهرة أطلق عليها اسم "مسيرة البنادق" دعا إليها قبل أيام من مقتله على يد القوات الجوية للتحالف العربي القيادي الحوثي البارز، رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح علي الصماد، الذي تمت تصفيته الخميس الماضي.

وردد المتظاهرون، حسب ما نقلته قناة "المسيرة"، "عبارات قوية تحمل رسائل للأعداء بأنهم سيستقبلون الغزاة بفوهات البنادق وعلى رؤوس الخناجر".

المصدر: وسائل إعلام يمنية + RT

رفعت سليمان