خبراء "حظر الكيميائي" يقومون بزيارة ثانية إلى دوما السورية

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم أن خبراءها المحققين في مزاعم الهجوم الكيميائي في دوما السورية قاموا بزيارة ثانية إلى المدينة.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي أن خبراء بعثة تقصي الحقائق المنتشرة في دمشق 14 أبريل الجاري زارت موقعا ثانيا للهجوم الكيميائي المزعوم الذي وقع في 7 الشهر نفسه، وأخذت عينات منه، لتسلمها إلى مخبر للمنظمة في مدينة رايسفايك الهولندية.

وأشار البيان إلى أن الوفد الروسي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبلغ الأمانة الفنية لها بنيته تنظيم موجز صحفي للدول الأعضاء غدا في مدينة لاهاي، وذلك بمشاركة ثلاثة مواطنين سوريين شهود عيان في الهجوم المزعوم.

ودعت الأمانة الفنية الجانب الروسي إلى الإتاحة لبعثة تقصي الحقائق فرصة للاستماع إلى هؤلاء المواطنين قبل الموجز.

المصدر: منظمة حظر الكيميائي

نادر عبد الرؤوف