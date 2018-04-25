مؤتمر مانحي سوريا يجمع 4.4 مليار دولار لمساعدة البلاد

أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أن الدول المشاركة في مؤتمر مانحي سوريا تعهدت بتخصيص 4.4 مليار دولار لمساعدة البلاد.

وقال لوكوك، في تصريحات صحفية أدلى بها بعد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر المنعقد في بروكسل: "تلقينا تعهدات بتقديم 4.4 مليار دولار خلال العام 2018، وأود أن أوجه شكرا خاصا للاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا، الجهات التي تحملت التزامات أكبر".

وشدد المسؤول الأممي على أن الحديث يدور حاليا عن التقدير الأولي، لأن أعمال المؤتمر لم تنته بعد، وهذا المبلغ قد يتغير، معتبرا أن الأموال، التي تم جمعها حتى هذه اللحظة في هذه الفعالية، تمثل "انطلاقة جيدة".

يتبع..