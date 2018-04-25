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RUPTLY
موجز صحفي من الدفاع الروسية حول الصواريخ المجنحة التي أسقطت في سوريا
تاريخ النشر:
25.04.2018
|
09:16 GMT
|
آخر تحديث:
25.04.2018
|
09:31 GMT
|
أخبار العالم العربي
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انسخ الرابط
https://ar.rt.com/k5kr
وزارة الدفاع الروسية
الاتحاد الروسي
سوريا
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العناوين
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