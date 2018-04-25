 
مباشر

موجز صحفي من الدفاع الروسية حول الصواريخ المجنحة التي أسقطت في سوريا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k5kr

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة