الدفاع الروسية: سنزود الجيش السوري قريبا بأسلحة دفاع جوي جديدة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستسلم قريبا إلى سوريا منظومات دفاع جوي متطورة.

وأكد رئيس إدارة العمليات لدى قيادة الأركان العامة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي،، في أثناء موجز صحفي عقد بوزارة الدفاع الروسية، أكد أن الخبراء العسكريين الروس سوف يستمرون في تدريب زملائهم السوريين فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الجديدة.

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن المستشارين الروس ساهموا في إصلاح وتحديث قوات الدفاع الجوي الروسية، مؤكدا أن معظم الصواريخ الغربية عالية الدقة والتي تم اعتراضها جراء العدوان الثلاثي في وقت سابق من الشهر الجاري دُمرت من قبل منظومات الدفاع سوفيتية الصنع "إس-125" و"أو أس إيه" و"كوادرات " والتي يبلغ عمرها 40 عاما.

وذكر رودسكوي أن وزارة الدفاع السورية قامت بتحليل مفصل لنتائج الغارات الغربية، وأدخلت على أساس ذلك سلسلة تعديلات في نظام الدفاع الجوي للبلاد بغية رفع فعاليته.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف