شقيق حفتر يكشف تفاصيل جديدة عن حالته الصحية

كشف عمران حفتر، الشقيق الأصغر للقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، أن الأزمة الصحية التي مر بها المشير حفتر، ليست بالغامضة وهو بصحة جيدة.

وقال عمران حفتر في تصريحات لمجلة "روز اليوسف" المصرية، اليوم الثلاثاء إن "تفاصيل الأزمة الصحية، التي مر بها المشير حفتر، ليست غامضة، ولا تستدعى كل ذلك الاهتمام، ولكن ضعف الأداء الإعلامي جعلها مثارا للجدل على الساحة الليبية والعربية".

وأكد أن "صحة المشير بخير، لكن بعض العابثين والمتربصين ومروجي الشائعات من الجماعات المتطرفة.. يروجون لأنباء تدهور صحة المشير وينشرون أخبارا كاذبة حول وفاته".

وأشار عمران حفتر، إلى أن آخر اتصال هاتفي أجراه مع شقيقه في باريس كان منذ 5 أيام، تبادلا خلاله أطراف الحديث وطمأنه الأخير على صحته، وقرب موعد عودته إلى ليبيا.

وأضاف أن شقيقه اعتاد على هذه النوعية من الشائعات ولم يعد يكترث بها، وأنه ليس لديه معلومات حول موعد عودة المشير إلى ليبيا و"لكن هناك استعدادات أمنية تجرى الآن تمهيدا لعودته إلى أرض الوطن".

المصدر: سبوتنيك