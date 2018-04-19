أول تعليق فرنسي بشأن الوضع الصحي لخليفة حفتر

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الحالة الصحية لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر تحسنت، وسط تضارب الأنباء عن وضع القائد العسكري البالغ من العمر 75 عاما.

ونقلت "إذاعة فرنسا الدولية" الحكومية عن لودريان قوله، في إفادة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس، إن أبرز القادة العسكريين في شرق ليبيا يتلقى العلاج في أحد المستشفيات العسكرية بضواحي باريس، ووضعه الصحي تحسن.

وبات هذا الكلام أول تصريح فرنسي رسمي بخصوص صحة حفتر، وسط تضارب الأنباء عن حالته منذ نقله إلى فرنسا من العاصمة الأردنية عمّان في وقت سابق من أبريل الجاري، إثر تعرضه لجلطة دماغية، حسب وسائل إعلام.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري قد شدد في الأسبوع الماضي على أن حفتر توجه إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية وسيعود قريبا إلى بلاده، بينما نفى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الأنباء عن وفاة المشير، وذكر أنه أجرى مكالمة هاتفية مع حفتر.

في الوقت نفسه، أفادت بعض التقارير الصحفية بأن دماغ حفتر تعرض لضرر غير قابل للعلاج، مما سيمنعه من الاستمرار في تأدية مهامه.

ولم يطلّ حفتر، وهو من بين المنافسين المفترضين في انتخابات الرئاسة المقبلة، علنا منذ مطلع الشهر الماضي، حيث أكد عبر مقطع مصور قرب إطلاق العملية العسكرية لاستعادة مدينة درنة شرق البلاد من سيطرة قوات "مجلس شورى مجاهدي درنة".

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف