إنقاذ 1500 مهاجر في 4 أيام قبالة سواحل ليبيا

أُنقذ خلال الأيام الأخيرة أكثر من 1500 مهاجر قبالة ليبيا، ونقل معظمهم إلى إيطاليا في عمليات شهدت مصرع 11 شخصا على الأقل غرقا.

وأنقذ خفر السواحل الإيطالي 169 مهاجرا في 18 أبريل ثم نحو 400 آخرين يوم السبت، و500 يوم الأحد، وبضع مئات يوم الاثنين.

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ووصل هؤلاء المهاجرون إلى الشواطىء الإيطالية الاثنين أو هم في طريقهم إليها.

وفي المقابل، أعيد 263 مهاجرا، أنقذهم الأحد خفر السواحل الليبي، إلى ليبيا إضافة إلى جثث 11 شخصا غرقوا وانتشل رفاقهم جثثهم.

ومع أن هذه الموجة أقل بكثير من الأرقام القياسية المسجلة في السنوات الأخيرة، فإنها تعتبر كبيرة، حيث لم تستقبل إيطاليا سوى 7 آلاف مهاجر غير شرعي منذ الأول من يناير 2018 أي بتراجع بنسبة نحو 80% مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

وتأتي هذه الموجة الجديدة من الهجرة، قبيل الحكم المرتقب الذي من المقرر أن تصدره محكمة النقض الإيطالية صباح الثلاثاء، بشأن سفينة تابعة لمنظمة "غوغند ريتيت" الألمانية غير الحكومية، التي تم حجزها في أغسطس 2017 للاشتباه بمساعدتها على الهجرة غير الشرعية.

المصدر: أ ف ب