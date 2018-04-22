غرق 11 مهاجرا إفريقيا وإنقاذ 83 آخرين قبالة سواحل ليبيا

أعلن جهاز حرس السواحل الليبي مصرع 11 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة غرقا بانقلاب قارب مطاطي كانوا على متنه بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة صبراتة غرب سواحل البلاد، وإنقاذ 83 آخرين.

وقال حرس السواحل في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "تمكنت صباح اليوم الأحد 22 أبريل 2018 دورية لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ القطاع الغربي (الزورق تليل - نقطة مصفاة الزاوية) من إنقاذ 83 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي، وانتشال 11 جثة ".

وأضاف البيان أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة، لافتا إلى أن عملية الإنقاذ جرت على بعد 5 أميال شمال شرق صبراتة.

وأردف حرس السواحل الليبي أن المهاجرين غير الشرعيين نقلوا إلى نقطة مصفاة الزاوية وتم الوصول إليها في الساعة 13:00، موضحا: "بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء النصر الزاوية".

المصدر: جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ

رفعت سليمان